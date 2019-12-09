جامعات سودانية تحظر أنشطة طلاب "الإخوان"

حظرت جامعات سودانية، الإثنين، أنشطة الطلاب المنتميين لحزب المؤتمر الوطني الإخواني، الذي تم حله ومصادرة أملاكه لصالح الدولة مؤخراً.

وشملت قرارات أعلنتها جامعتا بجري بالعاصمة الخرطوم، وزالنجي بإقليم دارفور، حتى الآن، كل الواجهات الاجتماعية والسياسية والثقافية، والروابط والجمعيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية السياسية.

وقضت القرارات الصادرة من الجامعتين بأيلولة كل الممتلكات التابعة لحزب الإخوان المحلول إلى إدارتي الجامعتين في الخرطوم ودارفور.

وشددت الجامعتان على أن أي خرق لهذه القرارات الصادرة بموجب قانون تفكيك نظام الإخوان، سيتم التعامل معه بحزم وفق القوانين واللوائح.

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وقالت مصادر مطلعة لـ "العين الإخبارية"، إن عدداً من الجامعات في العاصمة الخرطوم والأقاليم السودانية، قررت حظر نشاط طلاب تنظيم الإخوان الإرهابي؛ إنفاذاً لقانون تفكيك هذه الجماعة الذي أجازه مجلسا الوزراء والسيادة قبل أسبوعين.

والجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن إجازة المجلسيْن: السيادي، والوزراء، لقانون تفكيك النظام السابق، إقامة العدل واحترام للشعب السوداني، وليس للانتقام من أحد.





كان مجلس الوزراء السوداني، أعلن الأحد عن فعاليات ستنظم في أرجاء البلاد طوال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، إحياء للذكرى الأولى للثورة الشعبية التي أنهت حكم تنظيم الإخوان الإرهابي بقيادة المخلوع عمر البشير.

وفي أبريل/نيسان الجاري انحاز الجيش السوداني للشعب وعزل الرئيس السابق عمر البشير ونظام الإخوان من الحكم، بعد 4 أشهر من احتجاجات شعبية سلمية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وأيدها الجيش.