شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تُمهل بلدية الخليل 30 يوماً لهدم سوق الجملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الأحد، إن وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمهل بلدية الخليل الفلسطينية 30 يوماً لهدم سوق "الجملة" الكائن وسط المدينة، لبناء حي استيطاني جديد في مكانه، حسب قناة "آي24 نيوز" الإسرائيلية. وأضاف المصدر أن "الإدارة المدنية الإسرائيلية نقلت رسالة الوزير بينيت إلى بلدية مدينة الخليل عبر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، كميل أبو ركن". وأعلن الوزير بينيت خطةً لبناء حي استيطاني جديد بـ70 وحدة سكنية جديدة موصولاً بالحي الاستيطاني اليهودي في حي تل ارميدة.





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