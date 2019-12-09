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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتيل واحد على الأقل بعد ثوران بركان بنيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
أكدت الشرطة النيوزيلندية اليوم الإثنين مقتل شخص على الأقل، واحتمال "العثور على مزيد من القتلى" وذلك عقب ثوران بركان في جزيرة وايت آيلاند في نيوزيلندا، المقصد السياحي الشهير. وذكرت السلطات أن نشاط البركان بدأ في الـ 2:30 دقيقة بالتوقيت المحلي، ويقع البركان على بعد 50 كيلومتراً من الساحل الشرقي لجزيرة نورث آيلاند. وقالت رئيسة بلدية مدينة فاكاتاني، جودي ترنر، قبل ذلك: "توجد بعض الإصابات ونهتم بإعادة المصابين ونقلهم لمستشفى"، وذكرت مجموعة ستاف الإخبارية على الإنترنت أن ما يصل إلى 20 شخصاً ربما كانوا في وايت آيلاند. ويعد بركان وايت آيلاند أحد أنشط البراكين في نيوزيلندا.
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