شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 6 إثر سقوط 4 صواريخ على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 ذكر بيان صادر عن الجيش العراقي، اليوم الإثنين، أن 4 صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وأدت إلى إصابة 6 مقاتلين. وقال البيان إن "قوات الأمن عثرت على راجمة، وعدة صواريخ أخرى تعطل إطلاقها عند تفتيش المنطقة".





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