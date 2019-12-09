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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان: الإخوان يحاولون إفشال الحكومة الانتقالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
كشف عاملون في المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد في الخرطوم، تحركات يقودها رئيس المجلس الأعلى السابق ورئيس شورى الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم جابر عويشة، مع أئمة مساجد تابعين للمؤتمر الوطني المنحل، لتعبئة المصلين في خطب الجمعة ضد الحكومة الإنتقالية لإفشالها. ورفع العاملون مذكرة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني حسب موقع راكوبة الإخباري، اليوم الإثنين، عن سيطرة عويشة على المجلس، واستمراره في تحصيل رسوم للدعوة من المعتمرين والحجاج بـ 200 جنيه للمعتمر أو الحاج الواحد، وعلماً أن إجمالي تلك المبالغ في ثلاثة أشهر 48 مليار، مشيرين إلى أن تلك المبالغ كانت تُمول أنشطة حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً.
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