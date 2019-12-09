خمسة قتلى على الأقل نتيجة ثوران بركان في نيوزيلندا

أعلنت الشرطة النيوزيلندية "مقتل خمسة أشخاص على الأقل نتيجة ثوران مفاجئ لبركان جزيرة "وايت آيلاند"، الّتي يقصدها السياح في شمال نيوزيلندا، فيما لا يزال 20 آخرين على الأقل عالقين"، مرجّحةً "ارتفاع عدد الضحايا وسط صعوبة في عمليّات الإغاثة".
ويُعتقد أنّ نحو 50 شخصًا، من بينهم ركاب رحلة بحريّة وأجانب، كانوا في الجزيرة أو حولها وقت ثوران البركان.
ويُعدّ بركان جزيرة وايت آيلاند (الجزيرة البيضاء) أكثر البراكين نشاطًا في نيوزيلندا وحوالي 70 بالمئة منه مغمور بالمياه، وفقًا لوكالة جيونت المدعومة من الحكومة. وقد ثار البركان باستمرار على مدار الخمسين عامًا الماضية، وآخرها في العام 2016.
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