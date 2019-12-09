رئيس برلمان جنوب السودان يستقيل إثر اتهامات بالفساد وسوء الإدارة

قدّم رئيس برلمان جنوب السودان انتوني لينو ماكانا، بعد أنّ هدّد نواب بعزله لعرقلته جهودا لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، كما يواجه اتهامات بالموافقة على قرض يبلغ 400 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" دون عرضه على البرلمان كما ينص القانون، في إجراء قدمه النواب الذين طالبوا باستقالته.
وقال ماكانا في تصريحات أذاعتها محطة راديو جنوب السودان "السبب وراء تقديمي استقالي هو عمل ينم عن احترام عميق ومخلص لقيادة الحزب الحاكم ولطلبكم مني القيام بذلك".
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