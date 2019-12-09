أوقفت فرق خفر السواحل المناوبة التركية، 3 قوارب مطاطيّة تحمل مهاجرين غير شرعيين في قضاء بودروم بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، أثناء محاولتهم التسلّل خارج البلاد بطرق غير قانونيّة.
وضبطت على متنها 63 مهاجرًا يحملون الجنسيّات الفلسطينيّة والسوريّة والصوماليّة واليمنيّة، ويوجد بينهم نساء وأطفال.
وقد أُحيل المهاجرون بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في حقّهم، إلى مديرية الهجرة في الولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 63 مهاجرا غير شرعي جنوب غربي تركيا أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.