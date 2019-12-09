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ضبط 63 مهاجرا غير شرعي جنوب غربي تركيا أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد

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أوقفت فرق ​خفر السواحل​ المناوبة التركية، 3 قوارب مطاطيّة تحمل مهاجرين غير شرعيين في قضاء ​بودروم​ بولاية موغلا جنوب غربي ​تركيا​، أثناء محاولتهم التسلّل خارج البلاد بطرق غير قانونيّة.

وضبطت على متنها 63 مهاجرًا يحملون الجنسيّات ال​فلسطين​يّة والسوريّة و​الصومال​يّة و​اليمن​يّة، ويوجد بينهم نساء وأطفال.

وقد أُحيل المهاجرون بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في حقّهم، إلى مديرية الهجرة في الولاية.

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