ضبط 63 مهاجرا غير شرعي جنوب غربي تركيا أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد

أوقفت فرق ​خفر السواحل​ المناوبة التركية، 3 قوارب مطاطيّة تحمل مهاجرين غير شرعيين في قضاء ​بودروم​ بولاية موغلا جنوب غربي ​تركيا​، أثناء محاولتهم التسلّل خارج البلاد بطرق غير قانونيّة.

وضبطت على متنها 63 مهاجرًا يحملون الجنسيّات ال​فلسطين​يّة والسوريّة و​الصومال​يّة و​اليمن​يّة، ويوجد بينهم نساء وأطفال.

وقد أُحيل المهاجرون بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في حقّهم، إلى مديرية الهجرة في الولاية.