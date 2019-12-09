رئيس إقليم كردستان دعا المجتمع الدولي للعمل على منع تكرار جرائم الإبادة الجماعية

ركّز رئيس إقليم ​كردستان​، ​نيجيرفان البارزاني​، على أنّ "في اليوم العالمي لاستذكار وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية، نحيّي بإجلال ذكرى ضحايا الإبادات الجماعية في كردستان والعالم، وندعو ​المجتمع الدولي​ إلى العمل على منع تكرارها ومعاقبة الجناة".

وكان قد تعرّض الشعب الكردي للعديد من عمليّات الإبادة الجماعية على امتداد التاريخ، ومنها الإبادة الجماعية للكرد الإزيديين على يد تنظيم "داعش" عام 2014.

وتعرّف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، الإبادة بأنّها "أيّ من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلّي أو الجزئي لجماعة قوميّة أو إثنيّة أو عنصريّة أو دينيّة، بما في ذلك: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشيّة يُراد بها تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا، فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أُخرى".