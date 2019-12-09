خلافات بين حزبي نتانياهو وغانتس حول موعد الانتخابات

أفاد ​تقرير​ إسرائيلي بأن هناك خلافات بين حزب "ليكود"، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​، وحزب "أزرق أبيض"، بزعامة رئيس الأركان السابق ​بيني غانتس​، بشأن موعد ​الانتخابات​ المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن أمام ​نواب الكنيست​ فرصة أخيرة حتى منتصف ليل الأربعاء لإيجاد مخرج من ​الأزمة​ السياسية الحالية، وإلا سيتم الذهاب من جديد إلى صناديق الاقتراع.

ويسعى حزب غانتس لإجراء الانتخابات مطلع آذار، بينما يطالب حزب نتانياهو بإرجاء الانتخابات لنهاية آذار،.

وكان حزب "أزرق أبيض" تصدر الانتخابات التي جرت في أيلول بحصوله على 33 مقعداً، متقدماً بمقعد واحد على حزب "ليكود"، إلا أن أياً من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعداً، وبالتالي تشكيل ​حكومة​ أغلبية.

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