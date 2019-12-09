بستاني: 3 شركات تقدمت لمناقصة استيراد البنزين وأتمنى ان تكون الاسعار تنافسية

لفتت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ في حديث تلفزيوني إلى انه "رأينا ان التنافس زاد بعد تأجيل مناقصة استيراد ​البنزين​ إلى اليوم، وهناك 3 شركات تقدمت للمناقصة وأتمنى ان تكون الاسعار تنافسية".

وأملت "ان يصبح ​لبنان​ مستوردا للبنزين وأن لا نشعر يوما اننا سنفقد البنزين من الأسواق، وأنا أؤكد ان هذا الأمر لن يحصل مجددا".