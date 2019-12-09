لفتت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني في حديث تلفزيوني إلى انه "رأينا ان التنافس زاد بعد تأجيل مناقصة استيراد البنزين إلى اليوم، وهناك 3 شركات تقدمت للمناقصة وأتمنى ان تكون الاسعار تنافسية".
وأملت "ان يصبح لبنان مستوردا للبنزين وأن لا نشعر يوما اننا سنفقد البنزين من الأسواق، وأنا أؤكد ان هذا الأمر لن يحصل مجددا".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: 3 شركات تقدمت لمناقصة استيراد البنزين وأتمنى ان تكون الاسعار تنافسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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