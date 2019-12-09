محامو طرابلس أعلنوا التوقف عن حضور الجلسات اليوم

أعلن مجلس ​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​ في بيان، انه "نظرا للأوضاع العامة التي تشهدها البلاد، وانطلاقا من حرص النقابة على مصالح المحامين والمواطنين، واستنادا الى إستمرار المعطيات التي تشير الى تعذر الانتقال بسهولة، فقد أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، التوقف عن حضور جلسات اليوم الإثنين في 9/12/2019".

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