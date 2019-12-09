بلال عبدالله: عدنا للمربع الأول

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "لأنهم يكابرون ويرفضون التنازل لشعبهم، لأنهم ضربوا عرض الحائط ​الدستور​، لأنهم حاولوا تأليف ​الحكومة​ قبل التكليف، لأنهم غلبوا المصالح الفئوية على الوطنية، لأنهم ما زالوا يتقاسمون الحصص والمراكز، لأنهم يمارسون الترف السياسي دون حق، شكرا لجهودكم... البلد ينهار... عدنا للمربع الأول".



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