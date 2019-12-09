جنبلاط يعيّن الريس مستشاراً له وحديفة مفوضاً للإعلام

أعلنت مفوضية الإعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​ عيّن ​رامي الريس​ مستشاراً له، كما عين ​صالح حديفة​ مفوضاً للشؤون الإعلامية.

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