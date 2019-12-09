لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "أضاع الوقت في حكوماته، أضاع الوقت في تشكيلها، وأضاع وقتًا ثمينًا وحيويًّا في المشاورات، كما أضاع ​الاقتصاد​ وفرصة إصلاح حقيقي على البلد، وأعادنا الى العصبيّات المذهبيّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل: أضاع وقتا بحكوماته ووقتا ثمينا بالمشاورات وأعادنا للعصبيات المذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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