الجيش: توقيف 24 لبنانيا و93 آخرين من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم متعدّدة

أعلنت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​، في بيان انه اتخذت وحدات الجيش في عدد من المناطق اللبنانية ​تدابير أمنية​ بتاريخ 8/12/2019، أوقفت بنتيجتها 24 شخصاً من الجنسية اللبنانية، و93 آخرين من جنسيات مختلفة (90 من الجنسية السورية، 2 من الجنسية الفلسطينية و1 من الجنسية السودانية)، لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الإتجار ب​المخدرات​ وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات 9 أسلحة حربية من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات. تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.