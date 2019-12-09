شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعزى النواب فى وفاة "الدسوقى": سأذهب على رأس وفد لتعزية أهله والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الفريق كامل الوزير في كلمته خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن في مجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، في كلمته: " مفيش نجاح بييجي بفرد مهما كان شاطر، الوزارة تعزز العمل الجماعي، لتحقيق وتنفيذ مطالب الشعب المصري، وأي نجاح تحقق وسيتحقق في الفترة المقبلة يكون من خلال التعاون والتنسيق بين كافة العاملين في الوزارة، لافتا إلى أن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أحد أهم أسباب النجاح".
بدوره، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه من حظ وزارة النقل أن يتولاها كامل الوزير، لما يتمتع به من شفافية وصراحة، مشيرا إلى أن وزير النقل محظوظ أيضا بوجود لجنة متعاونة بهذا الشكل.
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