ننشر التقرير البرلمانى حول اتفاقية البحث عن الغاز الطبيعى بشرق دمنهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وطرحت منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، وتقدمت شركة ديا نيل جي أم بي اتش، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جمهورية ألمانيا الفيدرالية بعرض لهذه المنطقة منافساً لعرضين مقدمين من ائتلاف شركات أيوك وبي بي وائتلاف شركات كايرون وإينا نافتا وأسبكت إنيرجي، وتم الموافقة علي عرض شركة ديا.
وتضمن العرض - وفقا للمذكرة الإيضاحية - حصول شركة (إيجاس) علي منحة توقيع غير مستردة تقدر بـ 11 مليون دولار وحد أدني للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 43 مليون دولار وحفر عدد 8 أبار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 35% كما يتراوح نصيب شركة إيجاس من زيت الربح بين (65% و71%) ومن غاز الربح بين (69% و75%).
وحسب المذكرة الإيضاحية، تم الاتفاق بين شركة إيجاس والشركة المذكورة سلفاً، علي مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتسام الانتاج.
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