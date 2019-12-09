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ننشر التقرير البرلمانى حول اتفاقية البحث عن الغاز الطبيعى بشرق دمنهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

ننشر التقرير البرلماني للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع (إيجاس) وشركة ديا نيل جي أم بي أتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غداً الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال  

 

 

 

وطرحت منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، وتقدمت شركة ديا نيل جي أم بي اتش، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جمهورية ألمانيا الفيدرالية بعرض لهذه المنطقة منافساً لعرضين مقدمين من ائتلاف شركات أيوك وبي بي وائتلاف شركات كايرون وإينا نافتا وأسبكت إنيرجي، وتم الموافقة علي عرض شركة ديا. 

 

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وتضمن العرض  - وفقا للمذكرة الإيضاحية - حصول شركة (إيجاس) علي منحة توقيع غير مستردة تقدر بـ 11 مليون دولار وحد أدني للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 43 مليون دولار وحفر عدد 8 أبار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 35% كما يتراوح نصيب شركة إيجاس من زيت الربح بين (65% و71%) ومن غاز الربح بين (69% و75%). 

 

وحسب المذكرة الإيضاحية، تم الاتفاق بين شركة إيجاس والشركة المذكورة سلفاً، علي مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتسام الانتاج.

 

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