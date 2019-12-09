يلتقي عشاق السينما، انطلاقا من 18 دجنبر الحالي، مع فيلم يشارك فيه فنانون مغاربة، ومصريون، بعنوان “أخناتون في مراكش”، من إخراج سعيد الناصيري.
ويشارك في الفيلم السينمائي الجديد ممثلون مصريون، منهم الراحل طلعت زكريا، وسامح يسري، وانتصار، وعمر طلعت زكريا، أما المغاربة فهناك خولة بنعمران، ووسام أمير، وسعيد الناصيري.
ويعالج الفيلم الجديد، حسب بلاغ، توصل به “اليوم24″، قصة في قالب كوميدي اجتماعي، تخص قضايا تهريب القطع الأثرية من لدن مافيات دولية”.
ويحكي “أخناتون في مراكش” قصة استغلال مافيا لمطرب مشهور، مدعو لإحياء الحفل الختامي لمهرجان الأغنية العربية في مدينة مراكش، لكنه سيتعرض لعملية نصب من أحد كبار المهربين، الذي سيستغل نجوميته لتهريب “بردية فرعونية” من زمن الملك أخناتون من أجل تمريرها عبر المغرب إلى أوربا.
كانت هذه تفاصيل خبر شارك فيه المصري طلعت زكريا قبل وفاته.. الفيلم المغربي “أخناتون في مراكش” في القاعات السينمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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