طالبت بالهدوء أمام المنعرج الحاسم من المباريات.. “كورفا سود” تُوجه رسائل لمكونات الرجاء

وجهت “كورفا سود” المساندة لفريق الرجاء الرياضي، في بلاغ لها مساء الأحد، مجموعة من الرسائل إلى مكونات الفريق الأخضر، من لاعبين، ومكتب مسير، ثم جمهور.

وطالبت مجموعات “الماغانا” من اللاعبين بالانضباط داخل الملعب وخارجه، واحترام قرارات الطاقم التقني، والقتالية، خاصة أمام المنعرج الحاسم من المباريات الذي ينتظر الفريق خلال الشهر الجاري، مشددة على عدم استصغار أي منافس، وعدم التهاون أمامه إلى غاية صافرة الحكم.

أما بالنسبة للرسائل الموجهة للمكتب المسير، فأكدت” كورفا سود” على ضرورة اعتماد مشروع رياضي، يعتمد على كفاءات رياضية نزيهة لها دراية بالميدان الرياضي ولا شيء غير ذلك، تضمن تعزيز صفوف النادي وتقوية الخصاص الذي يعانيه الفريق.

ولم تستثن رسائل “كورفا سود” جمهور الفريق الأخضر، إذ طالبت هذا الأخير بعدم الإفراط في تمجيد اللاعبين وفي الرقت نفسه عدم المبالغة في شتمهم، لأن ذلك في كلثا الحالتين سيكون له تأثير سلبي على معنوياتهم.

وطالب البلاغ جميع مكونات الرجاء، بالهدوء في الفترة الحالية، واعتبار كل مباراة يخوضها الفريق بمثابة نهائي، تتطلب الاستعداد لها على أكمل وجه، مع مواصلة الدعم للاعبين مهما كانت نتيجة اللقاء السابق، والتركيز على المواجهة الموالية.