تاوريرت.. رئيس فرقة الشرطة يستعمل سلاحه الوظيفي لتوقيف شاب واجه الأمن بالسيف

استعمل رئيس فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن تاوريرت، مساء أمس الأحد، سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك خلال تدخل لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 23 سنة، والذي عرض موظفي الشرطة لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، المبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، غير أنه واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سيفين من الحجم الكبير.

وحاول الشخص إيذاء نفسه عمدا باستعمال نفس السلاح الأبيض، مما اضطر رئيس فرقة الشرطة القضائية لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، مكنت من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه رفقة أحد مشاركيه، فضلا عن حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.