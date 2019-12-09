طقس اليوم الإثنين.. بارد نسبيا وأجواء مستقرة فوق كافة ربوع المملكة

وستكون الأجواء مستقرة فوق كافة ربوع المملكة مع سماء غائمة جزئيا بمنطقة طنجة، وصافية إلى قليلة السحب بباقي الجهات. وهذا إلى جانب هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط وولماس والسايس والسهول الداخلية، وما بين 08 و13 درجة بالساحل المتوسطي وسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 13 و16 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و19 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط وولماس والساحل المتوسطي والسايس والسهول والسواحل الشمالية، وما بين 19 و24 درجة بالسهول الوسطي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 24 و29 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.