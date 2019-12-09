غدا في باقة الغربية: الجولة الثانية لانتخاب رئيس للبلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُجرى في مدينة باقة الغربية، يوم غد الثلاثاء، الجولة الثانية لانتخابات البلدية، ويتنافس على منصب الرئاسة رائد دقة وجلال أبو حسين والمربي رائد دقة.

وتنافس في الجولة الأولى التي أجريت يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 8 مرشحين على رئاسة البلدية، وهم: رائد دقة، هاني عثامنة، حسام أبو مخ، بهاء مواسي، معاذ بيادسة، عبد اللطيف مصاروة، حلمي كتانة وجلال أبو حسين، فيما تنافس 13 قائمة عضوية على المقاعد الـ15 في المجلس البلدي.

وبلغ عدد أصحاب حق اقتراع 19,822 موزعة على 30 صندوق اقتراع في 11 مؤسسة ومدرسة بالمدينة.

وحصل المرشح رائد دقة في الجولة الأولى على 3,867 صوتا، فيما حصل المرشح جلال أبو حسين على 3,487 صوتا، ما أهلهما على التنافس في الجولة الثانية. أما المرشحين الآخرين الذي نافسوا في الجولة الأولى ولم يتأهلوا للجولة الثانية فهم: هاني بيادسة – 2,566 صوتا، بهاء مواسي – 1,859 صوتا، حسام أبو مخ – 1,838 صوتا، حلمي كتانة – 559 صوتا، عبد مصاروة – 519 صوتا، ومعاذ بيادسة – 359 صوتا.

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وجاءت النتائج لقوائم العضوية في باقة الغربية على النحو التالي: حازت قائمة "باقة أولا" المؤيدة لدقة على أكبر عدد من الأصوات بين قوائم العضوية، وبفارق كبير. باقة أولا (ر) – 2,758 صوتا؛ بكر عنبوسي (ص) – 1,347 صوتا؛ شوقي أبو مخ (ص ف) - 834 صوتا؛ جمال أبو مخ (أ م) – 1,076 صوتا؛ باسل بيادسة (ي ف) – 1,135 صوتا؛ هاني عثامنة (أ ن) – 992 صوتا؛ محمود مجادلة (م ل) – 1,464 صوتا؛ إياد مواسي (ن) – 834 صوتا، أحمد قعدان (ي س) – 1,212 صوتا؛ عبد الله مواسي (م ع) - 687 صوتا؛ شريف شايب (ف ن) – 632 صوتا؛ شريف مصاروة (ز) – 760 صوتا، عامر غنايم (ي) – 928 صوتا.

وتوزعت مقاعد المجلس البلدي على النحو التالي: قائمة الإخاء والمحبة فازت بمقعد واحد، قائمة النهوض فازت بمقعد، الوفاق فازت بمقعد، بلدنا تجمعنا فازت بمقعدين، قائمة الإخلاص فازت بمقعد، المجدل فازت بمقعد، النور فازت بمقعد، الأحرار فازت بمقعد، باقة المستقبل فازت بمقعدين، الانتماء فازت بمقعد، وباقة أولا فازت بـ3 مقاعد.