القدس - بواسطة محمد عز العرب - تساقطت الثلوج على قمم جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، صباح اليوم الإثنين. وعلم أن درجة الحرارة في القسم العلوي من جبل الشيخ بلغت درجتين مئويتين. وعملت طواقم الصيانة على فتح الشوارع في المنطقة العلوية للمنتجع القريبة من الحدود. Advertisements ومن المتوقع أن يشهد المنتجع تساقطا للثلوج خلال الساعات المقبلة. يذكر أن تأثير المنخفض الجوي على البلاد سيستمر، اليوم، وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما وباردا وماطرا على فترات في مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تساقط الثلوج على قمم جبل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.