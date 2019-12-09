فنلندا: انتخاب أصغر رئيسة وزراء في العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فازت وزيرة النقل الفنلندية، سانا مارين، أمس الأحد، بمنصب رئيسة وزراء البلاد، لتكون ابنة الـ34 عاما بذلك، أصغر من يتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وحصلت مارين على رئاسة الوزراء بعدما انتخبها الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" لرئاسته، لتفوز بهامش ضيق لتخلف انتي ريني، المنتهية ولايته بعدما استقال الثلاثاء الماضي إثر خسارته ثقة حزبه على خلفية إدارته لإضراب في البريد.

وأعلنت مارين أمام الصحافة مساء الأحد "يقع على عاتقنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة"، فيما حاولت تجنب الإجابة على أسئلة بشأن عمرها.

وقالت: "لم أفكّر يوما بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين".

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وباتت أيضا من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاما من العمر.

وكان رئيس الوزراء السابق يحكم استنادا إلى ائتلاف يسار الوسط المشكّل من خمسة أحزاب، وذلك منذ حزيران/يونيو.

ومن غير المتوقع أن يؤدي تعيين سانا مارين إلى تغيير سياسي كبير على مستوى إدارة الاشتراكيين الديموقراطيين للائتلاف، خصوصا أن مارين أكدت على أن "لدينا برنامج حكومي مشترك التزمنا به".

وكان حزب مارين فاز في الانتخابات التشريعية في نيسان/ أبريل الماضي، على خلفية تقديم وعود بإنهاء أعاوم من التقشف قادها الوسط لإخراج فنلندا من الركود.