الناصرة: تمديد اعتقال مشتبهين بإطلاق النار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، اعتقال 4 أشخاص من الناصرة لغاية بعد غد الأربعاء، وذلك بعد أن نسبت الشرطة إليهم "شبهات إطلاق النار في حي الورود، يوم السبت الماضي، وحيازة أسلحة ومخدرات".

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا حول "إطلاق نار في ساعات الظهيرة من يوم أوّل من أمس السبت، في حي الورود بالناصرة، ووصل أفراد الشرطة على الفور إلى المكان وفتحوا ملفا للتحقيق. وتبين خلال التحقيقات أن الاشتباه يدور حول مشتبهين من عائلة واحدة بسبب خلاف مع عائلة أخرى، وفي مساء ذات اليوم اقتحمت الشرطة منازل المشتبهين وهم أبناء عمومة وأجرت عمليات بحث وتفتيش حول المشتبهين والسلاح".

واعتقلت الشرطة التي تواجدت حول المنزل مشتبهين "حاولا الهروب من المنزل"، وعثرت على "مسدس في ساحة المنزل وأيضا على كيس مخدرات من نوع مارحوانا بوزن 170 غراما".

واعتقلت الشرطة كذلك مشتبهين آخرين، وتم عرض الأربعة على محكمة الصلح في الناصرة التي قامت بتمديد اعتقالهم لغاية يوم الأربعاء المقبل بناء على طلب الشرطة.