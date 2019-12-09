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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 25 من حركة طالبان بعمليات لقوات الأمن شرقي أفغانستان والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
لقي 25 مسلحا من حركة " طالبان" مصرعهم في عمليات لقوات الأمن الأفغانية شرقي أفغانستان.
ونقلت وكالة "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، قوله اليوم الاثنين: إنه تم تأكيد مقتل 25 مسلحا على الأقل، حيث مازالت عمليات التطهير مستمرة في مقاطعة وردك شرقي أفغانستان.
وتابع رحيمي أنه تم تدمير قاعدة رئيسية لمسلحي "طالبان" خلال هذه العمليات التي أشرف عليها نائب وزير الداخلية خوشال سادات، واستطرد أن عملية الملاحقة ستستمر حتى يتم تطهير المنطقة من المسلحين.
ولم يذكر المتحدث ما إذا كانت هناك خسائر في جانب أفراد الأمن.
هذا ولم يعلق مسلحو حركة طالبان الذين ينشطون في أجزاء من مقاطعة وردك وحاضرتها ميدان شار الواقعة على بعد 35 كيلومترا غربي كابول، على هذا التصريح
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