اليمن.. أمن لحج يضيط أخطر عصابات ترويج الحبوب المخدرة

الإثنين 9 ديسمبر 2019

قالت أدارة أمن محافظة لحج ضبط تشكيل عصابي متخصص في توريد الحبوب المخدرة في منطقة الوهط بمديرية تبن لحج.



وذكرت إدارة أمن لحج في بيان لها أن قوات التدخل السريع في لحج بقيادة أحمد اللحجي تمكنت من القبض على تشكيل عصابي يقوم بتوريد أنواع مختلفة من الحبوب المخدرة.

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وجاء البيان الأمني أن الأجهزة الأمنية نفذت مهام دوريات أمنية اعتيادية في مناطق مختلفة من ضواحي لحج لتضبط عصابة كانت تستقل حافلة دفع رباعي عند مفرق الوهط غرب مدينة الحوطة.

وتضمن البيان الكشف أن الحافلة التي كان يستقلها الأشخاص المهربين متجهين إلى أحد المحافظات الشمالية لتهريب الحبوب المخدرة.