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"سلمان للإغاثة" يوزع 1,500 سلة غذائية في الجوف

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 9 ديسمبر 2019

وزع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، 1,500 سلة غذائية للمتضررين في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، استفاد منها 9,000 شخص.

 

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ونفذ المركز رحلة ترفيهية إلى حديقة مأرب العامة لأطفال الدورة الخامسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن والمنفذ.

 

وخلال الرحلة استمتع الأطفال بالألعاب الترفيهية في أقسام الحديقة، إضافة إلى إقامة مسابقات ونشاطات رياضية وثقافية بإشراف من المختصين النفسيين والاجتماعيين والرياضيين في المركز.

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