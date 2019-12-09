صعدة.. الفرق الهندسية تتلف آلاف الألغام في جبهة الظاهر

الإثنين 9 ديسمبر 2019

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني قرب جبهة مران بمحافظة صعدة، أمس الأحد، كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرة التي خلفتها جماعة الحوثي في أطراف سوق الملاحيط.



ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن رئيس المركز الإعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي قوله إن الفرق الهندسية فككت 1750 لغما وعبوة ناسفة زرعتها جماعة الحوثي على أطراف سوق الملاحيظ.

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وأكد أن جماعة الحوثي قامت بزرع كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد المحرمة دولياً والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً، مشيراً إلى وجود الكثير من حقول الألغام التي ما زالت الفرق الهندسية تعمل على نزعها والتي ستشكل عائقا أمام المواطنين للعودة إلى بيوتهم.

وعمدت جماعة الحوثي إلى زرع مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في كثير من المناطق والجبهات التي كانت تسيطر عليها في محاولة لإعاقة تقدم القوات الحكومية.