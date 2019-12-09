إعفاء مسئول بارز في الجيش العراقي بعد مجزرة الخلاني

الإثنين 9 ديسمبر 2019

أعلن اليوم في العراق عن إعفاء قائد عمليات بغداد التابعة للجيش من منصبه، في خطوة أرجعها مصدر عسكري إلى الرغبة في امتصاص غضب المتظاهرين والحد من الانتقادات الدولية للحكومة بعد مجزرة الخلاني وسط بغداد.



وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في نبأ مقتضب أنه تم إعفاء قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي من منصبه، وتكليف اللواء عبد الحسين التميمي بدلا عنه، ولم توضح الوكالة سبب اتخاذ هذا القرار.

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بدورها، نقلت وكالة الأناضول عن ضابط في وزارة الدفاع -طلب عدم نشر اسمه- قوله إن خطوة إعفاء المحمداوي من منصبه تأتي على خلفية الأحداث التي وقعت قبل يومين في ساحة الخلاني، لامتصاص غضب المحتجين والسعي للحد من وطأة الانتقادات الدولية.

وكان مسلحون ملثمون اقتحموا ساحة الخلاني وسط بغداد مساء أول أمس الجمعة بسيارات مدنية رباعية الدفع، وأطلقوا النار بصورة عشوائية من أسلحة رشاشة على المعتصمين المحتجين، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 120 آخرين بجروح، وفق مصادر طبية وأمنية وشهود عيان.