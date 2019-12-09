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شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تعاود التحليق في أجواء صنعاء والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
عاودت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، كانون الأول 09، 2019، التحليق في أجواء العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف حلقت بشكل مكثف في أجواء صنعاء وضواحيها.
وأضافت المصادر أن المقاتلات الحربية حلقت في أجواء صنعاء دون أن تشن غارات على أهداف للحوثيين.
يشار إلى أن التحليق في أجواء صنعاء توقف منذ أكثر من شهر.
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