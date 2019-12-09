شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في شدا الحدودية والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، كانون الأول 09، 2019، مواقع لمتمردي مليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت كصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ولفتت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

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