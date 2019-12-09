شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف اليوم والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات اليوم الإثنين، كانون الأول 09، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: شراء: 590 ريالا بيع: 594 ريالا Advertisements الريال السعودي: شراء: 155.6 ريال بيع: 155.8 ريال مع العلم أن اسعار العملات قابلة للتغير في اي لحظة وتختلف من صراف لآخر

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