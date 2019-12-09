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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف اليوم والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات اليوم الإثنين، كانون الأول 09، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:
الدولار الأمريكي:
شراء: 590 ريالا
بيع: 594 ريالا
الريال السعودي:
شراء: 155.6 ريال
بيع: 155.8 ريال
مع العلم أن اسعار العملات قابلة للتغير في اي لحظة وتختلف من صراف لآخر
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