البيضاء.. أجهزة الأمن تضبط شحنة حشيش كانت في طريقها إلى الحوثيين

الإثنين 9 ديسمبر 2019

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة البيضاء، أمس الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2019، كميات من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مصادر أمنية، أن قوات الأمن المركزي ضبطت، صباح اليوم، كميات الحشيش المخدر، على متن سيارة نوع "هايلوكس" في منطقة قانية التابعة لمحافظة البيضاء.

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وبينت المصادر أن السيارة كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء التي تشهد رواجاً كبيراً لتجارة المخدرات والمواد الممنوعة منذ سيطرة مليشيا الحوثي عليها في العام 2014.