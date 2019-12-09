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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف عشوائي على مناطق آهلة بالسكان في الزاهر بالبيضاء والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
أصيبت امرأة، الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، في قصف لمليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على قرى آهلة بالسكان في مديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء، (وسط البلاد).
وقالت مصادر قبلية إن مليشيات الحوثي شنت قصفاً عشوائياً على منازل المواطنين في منطقتي غول السقل والقوعة بمديرية الزاهر.
ولفتت المصادر إلى أن القصف الحوثي من مواقعها أسفر عن إصابة امرأة وإلحاق أضرار مادية في منازل الأهالي وبسيارة مدنية.
واستشهد وأصيب العشرات من المدنيين خلال الأشهر الماضية جراء القصف الحوثي العشوائي على القرى السكنية في مناطق مختلفة بمحافظة البيضاء.
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