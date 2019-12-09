إسبر: واشنطن ستردع السلوك الإيراني كما ينبغي

الإثنين 9 ديسمبر 2019

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في تصريحات صحافية أدلى بها اليوم إن بلاده ستردع السلوك الإيراني كما ينبغي.



ويأتي هذا الموقف الأميركي بعد أيام من احتجاجات تشهدها إيران، لكن واشنطن أبدت ليونة في التعامل مع مجريات الأحداث في طهران، وهو ما رأى فيه متابعون أن الولايات المتحدة قد خذلت بالفعل المتظاهرين العزل في إيران. وغذت هذه التخمينات ردود فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب عملية تبادل للسجناء بين واشنطن وطهران حيث توجه ترامب ’’بالشكر إلى إيران’’.

وتوجه ترامب بالحديث إلى المسؤولين الإيرانيين، السبت قائلا “هل رأيتم، نستطيع إنجاز اتفاق معا”.

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والسبت تم الإفراج عن الإيراني الموقوف في الولايات المتحدة مسعود سليماني وعن الأميركي المسجون في إيران شيوي وانغ.

و أعلنت طهران الإفراج عن العالم سليماني المسجون في الولايات المتحدة فيما أعلنت واشنطن أن الباحث شيوي وانغ في طريقه إلى بلاده.

وعبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت على تويتر عن سروره لأن “الأستاذ مسعود سليماني والسيد شيوي وانغ سينضمان إلى عائلتيهما قريبا”