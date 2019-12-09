شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا.. ارتفاع ضحايا بركان "وايت آيلاند" إلى 5 قتلى والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الشرطة النيوزيلندية اليوم ، الاثنين مقتل خمسة أشخاص، عقب ثوران بركان في جزيرة وايت آيلاند في

نيوزيلندا، وهى مقصد سياحي شهير.

ومازال الوضع على الجزيرة غير مستقر بما يحول دون عودة قوات الشرطة وفرق الاغاثة للقيام بجهود الإنقاذ والإغاثة. وقال نائب مفوض قيادة العمليات الوطنية جون تيمز إنه ليس بوسع قوات الشرطة التأكد من عدد المتواجدين في الجزيرة، ولكنها تعتقد أن العدد كبير.

ولا تعرف الشرطة بعد ما إذا كان هناك أحياء بين الباقين بالجزيرة.

ويشار إلى أن معظم المتضررين والمفقودين كانوا على متن سفينة سياحية تزور منطقة البركان النشط البحرية. وأكد تيمز أن السفينة كان على متنها أشخاص من نيوزيلندا وأجانب، ولكنه لم يستطع تأكيد جنسياتهم.