شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يعطل حركة القطارات في فلورنسا الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال شمال فلورنسا صباح اليوم الاثنين وأدى إلى إلغاء رحلات قطارات أو تأخيرها لفترات طويلة ومنها القطارات السريعة على مستوى إيطاليا. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا ضرب منطقة جبال أبينين في وسط إيطاليا في الساعة 3:30 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش) وبلغت شدته 4.8 درجة. وقالت وحدة هيئة السكك الحديدية الحكومية التي تدير شبكة القطارات في البلاد في بيان "حركة النقل توقفت كإجراء وقائي للسماح بفحص حالة البنية الأساسية".

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