شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يشعلون النار خارج محكمة في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

أضرم محتجون فى هونج كونج اليوم , النيران خارج مبنى محكمة ورشقوا بنايات حكومية بالقنابل الحارقة وطلاء الجرافيتي مما أفسد مسيرة اتسمت بشكل عام بالسلمية في مطلع الأسبوع.

جاءت الأحداث في وقت دعا فيه المحتجون لإضراب عام في أنحاء المدينة اليوم الاثنين. لكن أغلب خطوط السكك الحديدية والنقل سارت بشكل طبيعي في ساعة الذروة صباح اليوم ولم ترد أنباء أولية عن أي تعطل في الخدمات على نطاق واسع.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الاثنين "على الرغم من أن الأحداث اتسمت بالسلمية بشكل عام إلا أن سلوكيات تخالف السلم العام حدثت بعد ذلك".

وأضاف البيان "قام بعض مثيري الشغب برش طلاء على الجدران الخارجية للمحكمة العليا وأضرموا نيران خارجها وخارج محكمة النقض مما أدى لإلحاق أضرار بممتلكات حكومية وبما مثل تحديا سافرا لحكم القانون" مشيرا إلى تعرض متاجر ومصارف للتخريب أيضا

كانت حشود ضخمة من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء خرجت إلى شوارع هونج كونج أمس الأحد في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي وذلك في تعبير عن الدعم للحركة المطالبة بالديمقراطية.