شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان الخطيب.. تأجيل استشارات تسمية رئيس الوزراء اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية أمس تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم إلى يوم الإثنين المقبل في 16 ديسمبر الجاري.

وأشار البيان إلى أنه في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي، ولاسيما ما طرأ منها ،وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتملة تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة، قرر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم إلى يوم الاثنين 16 ديسمبر الجاري وفق التوقيت والبرنامج والمواعيد التي نشرت سابقا.

وجاء تأجيل الاستشارات بعد إعلان المهندس سمير الخطيب المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية عزوفه عن الترشح للمنصب بعد لقائه امس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.