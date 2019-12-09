شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 جنود إثر سقوط 4 صواريخ على معسكر قرب مطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي مقتضب من دون إيراد مزيد من التفاصيل، أن القوات الأمنية العراقية عثرت أثناء تفتيشها للمناطق المحيطة على منصة إطلاق الصواريخ وكان بعض الصواريخ قد تعطل إطلاقها.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 6 جنود إثر سقوط 4 صواريخ على معسكر قرب مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.