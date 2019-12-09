فهد آل سعيد يشارك بالقمة الخليجية نيابة عن السلطان قابوس

أعلنت سلطنة عمان، الإثنين، مشاركة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، في القمة الخليجية الـ40 بالسعودية، نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء سيتوجه، الثلاثاء، إلى الرياض للمشاركة في القمة.

كان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، قد أعلن، الأحد، انعقاد القمة الخليجية في مدينة الرياض، غدا الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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ويعقد المجلس الوزاري، الإثنين، اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

ومن المقرر أن يبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

ويبحث القادة تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس، بحسب الزياني.

وعبّر أمين مجلس التعاون عن ثقته بأن القمة الأربعين لقادة دول المجلس ستخرج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس.