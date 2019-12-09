أمير الكويت يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية الـ40 بالرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض لترؤس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
وتُعقد القمة الخليجية في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.
ومن المرتقب أن تخرج القمة بقرارات بنّاءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس.
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