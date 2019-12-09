العراق يعلن توقيف 5 دواعش في الموصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الإثنين، إلقاء القبض على 5 من عناصر تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة بمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد.



وقالت الوزارة، في بيان لها، إن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ألقى القبض على 5 عناصر من عصابات داعش الإرهابية بمناطق وأحياء البكر والزهراء والقدس والنهضة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وأضافت "أحد الإرهابيين كان يعمل فيما يسمى بالشرعية، والآخر كان يعمل فيما يسمى بالحسبة، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في نينوى تعلن بين فترة وأخرى إلقاء القبض على العديد من قادة وعناصر "داعش" في عمليات تنفذها بمناطق مختلفة من المحافظة.

ولا يزال عناصر التنظيم الإرهابي يشكلون تهديدا أمنيا في العديد من المناطق رغم إعلان القضاء على داعش عسكريا في العراق نهاية عام 2017، بعدما كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.

وبعد انهيار حلم إقامة الخلافة المزعومة تحول تنظيم داعش إلى هجمات الكر والفر، بهدف تقويض حكومة بغداد.