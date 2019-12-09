عزل ترامب.. القصة الكاملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسابق أعضاء بمجلس النواب الأمريكي الزمن في خطواتهم نحو إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، تزامناً مع ثاني جلسات تحقيقاته في هذا الشأن.

ويحقق "النواب" في مسألة عزل ترامب على خلفية اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طالب فيه الرئيس الأمريكي بإجراء تدقيق في أنشطة نجل نائبه السابق جو بايدن بكييف.

وقدم تقرير للجنة الاستخبارات بمجلس النواب أدلة يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونجرس وسير العدالة.

وقبل ساعات، أكد تقرير بالمجلس أن الرئيس ترامب عرقل التحقيقات المتعلقة بعزله من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل الاستدعاء.

وتتصاعد الاحتمالات بأن يتم عزل الرئيس الأمريكي ومحاكمته أمام الكونجرس، خلال الأسابيع المقبلة على خلفية الاتهامات بأنه ضغط على أوكرانيا لدعم جهوده للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020.