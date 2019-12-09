"سيرك" برلماني يعري فشل "إخوان تونس" في الإدارة

اعتصام وشتائم وفوضى، نواب يدعون إلى المصالحة، وآخرون يطالبون بالتصعيد واللجوء إلى القضاء.. مشاهد مثيرة سجلت حضورا قويا داخل قاعة الجلسات العامة بمقر البرلمان التونسي، خلال الساعات الماضية.

فيما احتل النواب المعتصمون منصة القبة التشريعية، ليرتفع منسوب فوضى بدا جليا أن رئيس البرلمان الإخواني راشد الغنوشي عاجز تماما عن احتوائها.

"سيرك" برلماني كما يصفه المتابعون، يأتي على خلفية اعتصام متواصل منذ 5 أيام بقاعة الجلسات العامة بمقر البرلمان التونسي تنفذه كتلة الحزب الدستوري الحر تنديدا بوصف أعضائها بـ"المتشردين" من قبل نائبة إخوانية، يفجر أولى أزمات البرلمان التونسي الجديد برئاسة الغنوشي زعيم الإخوان، ويفضح جهله بتقنيات الإدارة والتحكم، ويعري عجزه عن القيادة.

المحلل السياسي التونسي بسام حمدي أعرب عن اعتقاده بأن التشتت في البرلمان الذي أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية خلق مشهدا مركبا يجمع بين مختلف التيارات السياسية المتناحرة منذ عشرات السنين.

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وأضاف حمدي، في حديث لـ"العين الإخبارية": "لعل العراك بين حزب النهضة الإسلامي والحزب الدستوري الحر ذا التوجه الوسطي الليبيرالي خير دليل على سلبية تشتت أصوات الناخبين".

واعتبر أن ما تقدم "أفرز مسرحا برلمانيا أو سيركا يتقمص فيه كل طرف دور مهرج سياسي يتظاهر بالدفاع عن خيارات حزبه وسط فشل تام لرئيس البرلمان في تسيير أشغال المجلس".

الصراع الأزلي

حمدي رأى أن ما يحدث تحت قبة البرلمان يترجم الصراع الأزلي بين "الدساترة" أو منتسبي الحزب الدستوري ومن بعده التجمع، وبين عناصر الإخوان.

وتابع: "أعتقد أن عبير موسى وحزبها الحر الدستوري يمثلان آخر عناقيد حزب التجمع الدستوري المنحل للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي".

وأضاف أن موسى تحاول توسيع قاعدة الحزب، لافتا إلى أن التجمع يقوم على أيديولوجية مناهضة الإخوان ومعاداته للأحزاب اليمينية بشكل عام؛ "لذلك هي تسعى وتحاول بقوة استقطاب التجمعيين عبر استثمار هذا الصراع مع حركة النهضة الإخوانية".

ويعد الحزب الدستوري الحر، الذي تأسس سنة 2016، من بين القوى السياسية التي تعارض الأصولية السياسية وحركة النهضة وهو سليل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.