شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا ترحل 11 فرنسياً من عناصر داعش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 رحلت تركيا، اليوم الإثنين، 11 فرنسياً يشتبه ف أنهم "مقاتلون إرهابيون أجانب" إلى بلادهم، وفق وزارة الداخلية التركية. وأعلنت الوزارة في بيان "ترحيل 11 فرنسياً إلى بلادهم"، في إطار الجهود الرامية لإعادة نحو 1200 أجنبي من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، المحتجزين في تركيا.





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