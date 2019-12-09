شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتحاري يفجر نفسه قرب نقطة تفتش جنوب افغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 فجر إنتحاري نفسه، اليوم الإثنين، قرب نقطة تفتيش بمقاطعة هلمند جنوبي أفغانستان.

Advertisements وذكرت وسائل إعلام أفغانية نقلا عن مسؤولين محليين أن مهاجما انتحاريا فجر سيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية بمنطقة "ند علي" في مقاطعة هلمند. ولم تفد السلطات الأفغانية على الفور بمزيد من التفاصيل حول الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتحاري يفجر نفسه قرب نقطة تفتش جنوب افغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.