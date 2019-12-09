حزب التوحيد العربي: للتحرك والإيعاز لمن يلزم لصيانة أضرار الشتاء

لفت المكتب الإعلامي لرئيس ​حزب التوحيد العربي​ في بيان إلى انه "بعد الأضرار التي أوقعها ​الشتاء​ المنصرم في مناطق الجبل ومناطق لبنانية أخرى، لم يتحرّك أحد لمعالجة هذه الأضرار أو منع تطوّرها لحجة عدم وجود موازنات".

وحذّر الجميع و"لا نعلم اليوم مًن لديه أموال ​وزارة الأشغال​ أو ​الهيئة العليا للإغاثة​ لنقول إننا على أبواب كوارث حقيقية تطال بعض الطرق وربما المنازل وتهدّد حياة الناس".

وناشد فخامة ​رئيس الجمهورية​ رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ "للتحرك والإيعاز لمن يلزم لصيانة ومعالجة هذا الوضع وإلا ستكون ​الدولة​ مسؤولة عن كل ما يحصل خاصة وأنها لم تحرّك ساكناً ولم تعالج أية أضرار من التي وقعت ​السنة​ الماضية، لذا إن أي إبطاء في المعالجة سيؤدي الى نتائج خطيرة في كثير من المناطق".