حزب التوحيد العربي: للتحرك والإيعاز لمن يلزم لصيانة أضرار الشتاء

لفت المكتب الإعلامي لرئيس حزب التوحيد العربي في بيان إلى انه "بعد الأضرار التي أوقعها الشتاء المنصرم في مناطق الجبل ومناطق لبنانية أخرى، لم يتحرّك أحد لمعالجة هذه الأضرار أو منع تطوّرها لحجة عدم وجود موازنات".
وحذّر الجميع و"لا نعلم اليوم مًن لديه أموال وزارة الأشغال أو الهيئة العليا للإغاثة لنقول إننا على أبواب كوارث حقيقية تطال بعض الطرق وربما المنازل وتهدّد حياة الناس".
وناشد فخامة رئيس الجمهورية رئيس حكومة تصريف الأعمال "للتحرك والإيعاز لمن يلزم لصيانة ومعالجة هذا الوضع وإلا ستكون الدولة مسؤولة عن كل ما يحصل خاصة وأنها لم تحرّك ساكناً ولم تعالج أية أضرار من التي وقعت السنة الماضية، لذا إن أي إبطاء في المعالجة سيؤدي الى نتائج خطيرة في كثير من المناطق".
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